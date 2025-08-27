Benevento lancia Smart Heritage per cultura accessibile

“Smart Heritage” è un progetto promosso da Spazio@perto APS e realizzato dalla startup Cyclopes srl, con il coordinamento di Projenia SCS. Finanziato dalla Regione Campania, l’iniziativa è stata presentata recentemente durante la rassegna Benevento Città Spettacolo.

Il progetto si basa su due elementi fondamentali: la cultura accessibile e le tecnologie immersive. Utilizza strumenti digitali e visori di realtà virtuale per trasformare la visione del patrimonio storico delle città di Benevento e Cerreto Sannita in un’esperienza coinvolgente e alla portata di tutti.

Un elemento centrale è l’inclusione, assicurata attraverso l’uso di linguaggi comprensibili e tecnologie che permettono a diversi pubblici di esplorare i tesori storici e artistici della regione. Questa iniziativa offre anche una chance di rilancio per il turismo culturale, valorizzando le identità locali e generando nuove opportunità economiche.

Le interviste con i protagonisti del progetto sono disponibili in un servizio video dedicato.