Benevento Calcio in allenamento intensivo

Il Benevento Calcio si è ritrovato presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani” per una doppia sessione di lavoro. La seduta mattutina ha incluso attività in palestra, esercitazioni dedicate alla fase difensiva e una parte di scarico sul campo.

Nel pomeriggio, a porte aperte, la squadra ha svolto attivazione tecnica, esercitazioni finalizzate alla costruzione del gioco, una partita a tema e, infine, lavoro defaticante.