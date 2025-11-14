Benetton Formula, glamour e vip alla première a Roma

La première di “Benetton Formula” si è svolta a Roma con oltre 500 ospiti di spicco nel mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Questo documentario, realizzato da Slim Dogs in collaborazione con Sky, sarà trasmesso il 28 novembre su Sky Sport Uno e Sky Documentaries. Inoltre, verrà proiettato in anteprima nelle sale del circuito The Space di Milano, Roma e Treviso dal 14 al 16 novembre.

Tra i vip presenti c’erano Rocio Munoz Morales, Sveva Alviti, Cristiano Caccamo e Marco Tardelli.

“Benetton Formula” ripercorre la storia della scuderia che rivoluzionò la Formula 1, dagli inizi nel 1983 fino ai trionfi del 1995. L’anteprima al The Space Cinema Moderno di Roma ha coinciso con l’anniversario del primo titolo mondiale conquistato dal team guidato da Alessandro Benetton, con Michael Schumacher alla guida. Il documentario di 90 minuti racconta l’ascensione di una squadra che, con creatività e spirito innovativo, ha raggiunto traguardi illustri, dal primo podio di Gerhard Berger a Imola nel 1986 fino ai titoli mondiali di Schumacher nel 1994 e 1995.

Vari protagonisti, tra cui Flavio Briatore e Bernie Ecclestone, condividono aneddoti e ricordi di quegli anni. Alessandro Benetton, presente all’evento, ha sottolineato come sia stato significativo non solo il trionfo del 1994, ma anche la sua evoluzione personale durante quegli anni, evidenziando l’importanza delle emozioni legate agli alti e bassi vissuti dal team.