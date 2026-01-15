Benessere umano e animali in Italia

Il legame tra gli esseri umani e i loro animali domestici è molto profondo. Il benessere degli umani è spesso connesso a quello dei loro animali domestici e viceversa. Un recente studio ha evidenziato come il rapporto tra italiani e animali domestici stia cambiando in modo significativo, con il “wellbeing” dell’uomo che rispecchia sempre di più quello del proprio compagno di vita a quattro zampe.

I dati dello studio mostrano che i proprietari di animali domestici sono oggi più orientati alla prevenzione e considerano il veterinario un punto di riferimento fondamentale nella tutela della salute degli animali. Il 43% dei proprietari considera i cani e i gatti come membri della famiglia, mentre il 59% ritiene che la presenza di un animale in casa migliori l’umore delle persone. Inoltre, il 71% degli italiani ritiene che i pet generino benessere fisico e il 61% li considera la maggiore fonte di esercizio per stare in forma.

Il medico veterinario Federico Coccìa spiega che il wellness fra uomo e animale è un processo reciproco. La scienza ha dimostrato che la presenza di un animale domestico può migliorare la qualità del sonno e ridurre lo stress. Tuttavia, se l’atmosfera in casa è tesa, gli animali possono diventare paurosi e irritabili, mentre in un contesto sereno si sentono al sicuro e contenti. Ci sono 60 milioni di animali domestici nelle case degli italiani, di cui 20 milioni sono cani e gatti. La relazione di benessere è biunivoca e la sicurezza per il cane la dà il familiare che lo considera come un “figlio peloso”.