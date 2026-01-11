Benessere psicologico in Italia

Gennaio rappresenta il periodo dei nuovi inizi, in cui il desiderio di cambiamento si intensifica e le aspettative legate al “nuovo anno, nuova vita” raggiungono l’apice. Tuttavia, accanto all’entusiasmo, cresce anche la pressione verso il miglioramento personale, la gestione delle relazioni e il rispetto di standard sempre più alti.

Per rispondere alla domanda su quanto questo slancio riesca a tradursi in un benessere duraturo, Unobravo ha condotto un’indagine approfondita coinvolgendo oltre 1.500 psicologi del proprio network. Dall’analisi emerge un quadro chiaro delle principali difficoltà che hanno caratterizzato il 2025 e che continueranno a influenzare la vita delle persone anche nel 2026.

Il 2025 ha confermato un aumento significativo della domanda di supporto psicologico, con quasi due terzi dei professionisti che hanno rilevato un incremento di richieste rispetto all’anno precedente. Le difficoltà emerse più frequentemente nelle sedute riguardano principalmente la sfera interpersonale ed emotiva, con il 64% dei terapeuti che segnala problematiche relazionali, seguite dall’ansia e da questioni legate all’autostima.

Il mese di gennaio si conferma come un periodo di grande motivazione, con più della metà dei terapeuti che nota nei pazienti un’energia maggiore nel voler iniziare un percorso psicologico proprio in questo periodo. Tuttavia, la definizione degli obiettivi resta critica, con il 40% degli psicologi che ritiene che molti propositi siano poco realistici.

La sfida più grande è mantenere la motivazione nel tempo, con oltre la metà dei terapeuti che osserva un calo dell’entusiasmo dopo le prime settimane. Il 56% segnala nei pazienti un forte senso di colpa o urgenza legato alla necessità di “dover migliorare” subito, una pressione che può ostacolare il mantenimento degli impegni presi.

Guardando al 2026, le dinamiche osservate nel 2025 sembrano destinate a proseguire, con quasi due terapeuti su tre che prevedono un aumento moderato della domanda di terapia. Le principali aree di pressione identificate includono difficoltà relazionali, stress emotivo, solitudine e isolamento e stress lavorativo. I dati raccolti da Unobravo delineano un contesto in cui il bisogno di supporto psicologico continua a crescere, concentrandosi su aspetti fondamentali della vita quotidiana.