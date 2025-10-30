Benessere psicologico in Italia: un approccio integrato

Il Policlinico di Foggia ospiterà un evento dedicato al benessere psicologico, con un focus su approcci multidisciplinari e integrati. La manifestazione avrà luogo alle 8.30 nella Aula Turtur, in Via Napoli.

La mattinata inizierà con la registrazione alle 8.30, seguita dai saluti istituzionali di figure rilevanti come il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, e il Commissario Straordinario del Policlinico, Giuseppe Pasqualone. Alle 9.30, l’introduzione ai lavori sarà curata da Annamaria Petito, Antonello Bellomo e Francesco Sulla.

La prima sessione, dalle 9.45, verterà sul progetto PRO.BEN, con presentazioni da parte di Annamaria Petito e Lidia Del Piccolo, che illustreranno dati di ricerca e buone prassi relativi al benessere universitario. La seconda sessione, a partire dalle 12.00, affronterà temi legati al disagio psicologico e ai comportamenti disfunzionali, con interventi di Lidia Del Piccolo e Antonio Petrone.

Nel pomeriggio, alle 13.00, si parlerà di sintomatologia e comportamenti di rischio nella popolazione studentesca, con interventi di Michela Nosè e Antonello Bellomo. La quarta sessione, prevista per le 15.00, si concentrerà sulla salute mentale degli studenti universitari e sulle strategie di intervento, con relazioni di vari esperti del settore.

L’evento terminerà alle 16.30 con un questionario ECM e prevede l’assegnazione di 6 crediti ECM per 100 psicologi e medici presenti. Sarà anche presente un servizio di interpretariato LIS per garantire l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è disponibile un link dedicato.