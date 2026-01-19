12.4 C
Benessere psicologico in Italia

Il Blue Monday, noto come il “giorno più triste dell’anno”, solitamente cade nel mese di gennaio. Questa definizione, benché non abbia basi scientifiche solide, porta con sé un tema molto attuale: il benessere psicologico e l’importanza di riconoscere i segnali di disagio emotivo.

Il periodo invernale e la ripresa della routine dopo le festività possono accentuare sensazioni di stanchezza, demotivazione o malinconia. Per molte persone si tratta di stati temporanei, ma per altre possono rappresentare campanelli d’allarme da non sottovalutare. Sentirsi spesso giù di morale, irritabili o privi di energie, avere difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno o perdita di interesse per attività abituali sono segnali che, se persistenti, meritano attenzione.

La salute mentale è parte integrante del benessere generale e influisce sulla qualità della vita tanto quanto quella fisica. Parlare di questi temi può aiutare a ridurre lo stigma che circonda il disagio psicologico e a favorire una maggiore consapevolezza. Riconoscere di attraversare un momento difficile non è un segno di debolezza, ma il primo passo per prendersi cura di sé.

Rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta può offrire uno spazio di ascolto e di confronto, utile per comprendere meglio le proprie emozioni e sviluppare strumenti per affrontare situazioni di stress, ansia o difficoltà relazionali. Il supporto professionale non è riservato solo ai momenti di crisi, ma può essere un valido aiuto anche nella prevenzione e nel rafforzamento del benessere emotivo.

Presso Quisisana – Ospedale Privato Accreditato di Ferrara è possibile accedere a percorsi di supporto psicologico dedicati alla gestione del disagio emotivo e alla promozione della salute mentale. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito: https://www.quisisanafe.com/it/attivita-ambulatoriali/psicologia-e-psicoterapia. Per contattare Quisisana, è possibile chiamare il numero 0532 207622 (8:00 – 20:00).

