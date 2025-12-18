Benessere psicologico dei founder in Italia

Il benessere psicologico dei fondatori di startup sta diventando un tema sempre più importante nell’ecosistema imprenditoriale. Dietro la retorica della crescita e della resilienza, si nascondono carichi emotivi, responsabilità economiche e pressioni personali che incidono profondamente sulla vita di chi fa impresa.

La genitorialità rappresenta una sfida più complessa per i dipendenti che per i fondatori, poiché può cambiare lo sguardo dell’azienda su di loro e rendere difficile conciliare il ruolo professionale con quello genitoriale. Tuttavia, la genitorialità può anche trasformarsi in un’opportunità per chi fa impresa, poiché consente di ridefinire priorità e modelli organizzativi.

Fare impresa consente di impostare il lavoro in modo diverso, allineandolo a una scala di valori rinnovata. La possibilità di costruire contesti organizzativi che riconoscano il valore delle persone diventa un elemento chiave, soprattutto in settori in cui la produttività è spesso confusa con la disponibilità continua.

Il “fattore Italia” rappresenta un limite nel fundraising europeo, poiché gli investitori spesso considerano l’Italia come un mercato a rischio. Ciò nonostante, esistono mercati ampi e unit economics solidi, come quello della psicoterapia, che potrebbero essere sfruttati dalle startup.

I fondatori sono motivati prevalentemente da ragioni intrinseche, come la responsabilità sociale e il desiderio di impatto, e investono molto in termini personali, il che può portare a empowerment, ma anche a stress. Lo stress cronico è una condizione frequente tra i fondatori, che spesso affrontano le difficoltà da soli o parlano con partner e amici, senza rivolgersi a professionisti.

Le cause dello stress sono molteplici e includono responsabilità economica, rischio d’impresa, carichi di cura e pressione costante sulle decisioni. La mancanza di strumenti strutturati per la gestione dello stress rappresenta un limite non solo individuale, ma sistemico. La domanda finale è se il fondatore non ha le energie psicologiche per portare avanti la startup, chi può farlo al suo posto, e la risposta implicita chiama in causa l’intero ecosistema, invitando a considerare il benessere dei fondatori come una variabile strutturale della sostenibilità imprenditoriale.