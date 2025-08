Benessere mentale sotto l’ombrellone: un’iniziativa innovativa

La salute mentale è un tema sempre più centrale nelle conversazioni quotidiane, superando il tabù che lo circondava. Un esempio innovativo si verifica sulle spiagge del Gargano, dove lo psicologo Alessandro Iacubino ha creato un ambulatorio informale in riva al mare, rendendo il supporto psicologico accessibile a chiunque desideri un confronto o semplicemente un momento per liberarsi da ansie.

In località come Rodi Garganico e Peschici, le persone possono ricevere gratuitamente ascolto e consigli, evidenziando l’importanza crescente della salute mentale nella società odierna. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, dove le istituzioni stanno lavorando per rendere la psicologia più accessibile, come dimostra il Bonus Psicologo, attivo dal 2023, che offre rimborsi su sedute di psicoterapia fino a 1.500 euro all’anno, a seconda dell’ISEE. Nonostante ciò, la domanda spesso supera l’offerta, rendendo difficile l’accesso al servizio in molte regioni.

Il panorama della salute mentale in Italia è variegato; i servizi pubblici di supporto psicologico presentano forti discrepanze da una regione all’altra. Sebbene il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza preveda miglioramenti, i cambiamenti saranno visibili solo nei prossimi anni. Nel frattempo, molte persone si rivolgono a psicologi privati o a iniziative informali come quelle sulle spiagge.

L’esperienza dello “psicologo sotto l’ombrellone” rappresenta una nuova forma di “psicologia di prossimità”, portando il supporto direttamente nella vita quotidiana. In varie città italiane, come Torino e Bari, si stanno attivando sportelli di counseling in spazi pubblici e scolastici, riflettendo l’emergente tendenza a integrare la salute mentale nelle dinamiche sociali e comunitarie.