Benessere intimo femminile: guida alla salute vulvo-vaginale

Il benessere intimo femminile è una parte essenziale della salute globale, ma spesso affrontato con poca consapevolezza e numerosi tabù. Per esplorare questo argomento, abbiamo parlato con il professor Francesco De Seta, esperto di medicina ostetrica e ginecologica, che ha evidenziato l’importanza dell’equilibrio vulvo-vaginale.

L’equilibrio di questa zona del corpo dipende da molteplici fattori, tra cui l’età, lo stato ormonale, l’igiene personale, l’alimentazione e lo stile di vita. Nonostante un aumento della consapevolezza grazie ai progressi scientifici e alla divulgazione online, molte donne, specialmente adolescenti e menopausate, continuano a mancare di informazioni corrette. È fondamentale educare sulla necessità di mantenere un equilibrio sano, poiché pratiche errate – come l’uso di indumenti sintetici o una detersione aggressiva – possono alterare ciò che è un ecosistema delicato.

Il microbiota vulvare e vaginale è cruciale per prevenire infezioni come candidosi e vaginosi batterica. Abitudini quotidiane, come lo stress e una dieta ricca di zuccheri, possono influenzarlo negativamente. È importante scegliere prodotti per l’igiene intima che siano delicati e rispettosi della fisiologia. La detersione dovrebbe avvenire esternamente, con cadenza di una o due volte al giorno, evitando prodotti aggressivi e lavande interne.

Inoltre, la fisiologia femminile cambia nel corso della vita. Per le giovani, è consigliabile iniziare a comprendere e rispettare il proprio corpo, mentre le donne in menopausa dovrebbero affrontare i cambiamenti ormonali utilizzando metodologie di prevenzione e trattamento efficaci per il benessere intimo. Mantenere una buona igiene intima è non solo una questione di comfort, ma anche una forma di prevenzione.