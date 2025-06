Benessere Infantile: Sfide e Progressi nel Mondo Moderno

Recenti studi sul benessere infantile rivelano situazioni contrastanti riguardanti la salute e la soddisfazione dei bambini. Il report dell’UNICEF, “Child Well-Being in an Unpredictable World”, esamina i dati di 43 paesi OCSE e UE nell’arco di cinque anni, ponendo particolare attenzione su diversi aspetti critici quali la mortalità, l’obesità e le competenze scolastiche.

Uno degli aspetti positivi emersi dallo studio è il costante calo della mortalità infantile tra i bambini di età compresa tra 5 e 14 anni, dove gli incidenti e le violenze hanno superato le malattie come cause principali di morte. Tuttavia, il rapporto mette in luce un incremento allarmante nei tassi di sovrappeso, che sono passati dal 17% nel 1990 al 28% nel 2022. Le famiglie a basso reddito e i paesi con orari lavorativi più lunghi sembrano essere maggiormente colpiti da questo fenomeno.

In materia di attività fisica, la situazione non è altrettanto chiara. Sebbene i dati non indichino un calo netto nell’esercizio fisico, si rileva che l’80% dei bambini non raggiunge le raccomandazioni ottimali di attività fisica, con le ragazze che risultano meno attive dei ragazzi. La pandemia ha aggravato la situazione, riducendo ulteriormente l’attività fisica e influenzando negativamente la salute mentale.

Il benessere psicologico degli adolescenti mostra un trend preoccupante, con una spiccata diminuzione nella soddisfazione di vita e un legame tra uso dei social media e malessere mentale. Il report suggerisce misure per affrontare queste questioni, invitando i governi a promuovere l’educazione e la salute mentale, oltre a garantire l’accesso a cibi sani per i più giovani.