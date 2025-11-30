Benessere in Italia: le chiavi per una vita sana

L’evento “Intelligenza Artigiana – Storie di Valore” si è svolto all’Auditorium Scavolini e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. Il segretario di Confartigianato Ancona–Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, ha sottolineato l’importanza del valore umano che sostiene le piccole imprese.

Il benessere è stato uno dei temi trattati nell’incontro, con la partecipazione della psicologa dello sviluppo Daniela Lucangeli e dello psicoterapeuta Giuseppe Lavenia. La professoressa Lucangeli ha affermato che i dati mostrano una crescente preoccupazione per il malessere psicologico, in particolare nei primi anni della vita.

Secondo Lucangeli, le competenze emotive decisive per il lavoro in continua evoluzione sono la capacità di regolare il proprio umore e di gestire l’ansia e la rabbia. Lo psicoterapeuta Lavenia ha sottolineato l’importanza del benessere digitale, che non consiste nel ridurre il tempo trascorso online, ma nel scegliere consapevolmente come utilizzare la tecnologia.

Lavenia ha anche evidenziato l’importanza di creare un equilibrio tra la vita digitale e le relazioni reali, suggerendo di creare un rito quotidiano senza schermi e con una persona davanti. Ha inoltre sottolineato l’urgenza educativa di tornare a essere adulti affidabili e presenti nella vita dei giovani.

L’evento ha riunito imprese, famiglie, giovani e professionisti, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione, la collaborazione e la solidarietà.