Benessere gastrointestinale, Synlab lancia una campagna con test dedicati

La campagna per la salute gastrointestinale di Synlab offre analisi mediche e servizi diagnostici fino al 31 marzo a tariffe agevolate. Questa iniziativa si rivolge a una popolazione colpita da disturbi funzionali gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile, che interessa fino al 40% delle persone, soprattutto donne. Spesso, i sintomi sono confusi con patologie più gravi, e solo il 50% delle persone cerca aiuto medico, preferendo autogestire i sintomi. Le cause di queste problematiche sono complesse e comprendono fattori come l’alterazione del microbiota intestinale e l’interazione tra il sistema nervoso enterico e centrale.

La gastroenterologa Alessandra d’Alessandro sottolinea l’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita adeguato per il benessere intestinale. Consiglia di adottare pratiche come il consumo di verdure di stagione e l’alternanza di carboidrati complessi con proteine, che possono migliorare la qualità della vita. Suggerisce anche di mangiare poco e frequentemente, limitando alimenti grassi, alcol e caffè, e mantenendo un’adeguata idratazione.

Durante la campagna, Synlab offre un approccio integrato con una gamma completa di test di laboratorio, servizi di check-up e consulenze personalizzate. È possibile accedere a test come myBiome per analisi del microbiota e Alex2 per la diagnostica delle allergie. I Medical Center di Synlab forniscono anche consulenze con esperti, oltre a esami come ecografie e endoscopie. Infine, su social media e sul sito di Synlab verranno condivise informazioni per sensibilizzare ulteriormente il pubblico su questi temi cruciali.