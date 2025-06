Benessere estivo in ufficio: 5 consigli per affrontarlo!

Durante l’estate, l’aumento delle temperature, il sovraccarico di lavoro e l’affollamento delle città possono contribuire a un elevato livello di stress mentale e fisico. Per affrontare questa situazione, HelloFresh ha collaborato con Nadia Piazzon, psicologa del lavoro, per fornire consigli sul benessere.

Il modello di lavoro ibrido sta cambiando, con molti dipendenti costretti a tornare in ufficio alcuni giorni della settimana. Questa transizione comporta sfide, poiché il periodo estivo, con il caldo e i trasporti, può aumentare la stanchezza e influenzare negativamente l’umore e la produttività. Piazzon sottolinea l’importanza di bilanciare i momenti di lavoro e di tempo personale per garantire un benessere complessivo. Consiglia di mantenere un riposo adeguato, praticare attività fisica moderata e seguire un’alimentazione sana.

Analizzando i dati del suo servizio, HelloFresh ha notato un incremento degli ordini all’inizio della settimana, soprattutto per le cene in grandi città come Firenze e Bologna. Questa tendenza indica che i lavoratori cercano modalità per semplificare la gestione dei pasti e aumentare l’energia durante le giornate più impegnative.

In Europa, in Italia, i piatti estivi più gettonati includono ricette veloci e leggere, come il riso nero al pesto e le frittelle di ceci. Le preferenze culinarie evidenziano l’emergere di tendenze per piatti bilanciati e personalizzabili.

Per mantenere il benessere durante l’estate in ufficio, HelloFresh suggerisce di iniziare ogni giornata con un intento positivo, introdurre rituali freschi, trasformare la preparazione della cena in un momento di relax, riconoscere i propri livelli di energia e concedersi pause visive ogni due ore. Questi semplici accorgimenti possono fare la differenza nel sostenere un equilibrio tra lavoro e vita personale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ok-salute.it