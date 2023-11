Benessere ed esigenze delle nuove generazioni all’evento di Merck e ScuolaZoo

Si è svolto a Milano l’evento ‘Mind the gap – Azienda Z – Istruzioni per l’uso’, organizzato a Milano da ScuolaZoo, in collaborazione con Merck Italia, Merz Aesthetics e B. Braun, con il quale si è cercato di capire le necessità e le priorità dei giovani della generazione Z in tema di lavoro.

A margine dell’evento, l’amministratore delegato della divisione Helathcare di Merck Italia, Jan Kirsten, ha commentato i risultati della survey: “Salute emotiva della Generazione Z e dei Millenials: cosa muove i giovani europei?”, condotta da Merck con il supporto tecnico di GAD3 e presentata a giugno 2023.