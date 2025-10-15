Benessere e Sport in Italia: il Progetto ABC per la Salute

Il benessere delle persone dovrebbe essere una priorità, specialmente prima che emergano difficoltà o malattie. Questo è il principio alla base del progetto internazionale «ABC per il benessere di comunità», sviluppato in Australia e ora attivo in Italia grazie a Uisp-Sport per tutti.

Il progetto, presentato al Ministero della Salute, punta alla difesa della salute mentale come strategia per migliorare la vita delle persone. Promuovendo una visione positiva del movimento fisico, il programma incoraggia la partecipazione attiva, la socialità e le relazioni. Già attivo in alcune regioni italiane, segue l’acronimo ABC: «agisci e renditi attivo», suggerendo l’importanza di mettersi in movimento e dedicarsi alle proprie passioni.

La prevenzione è un altro pilastro fondamentale del progetto. Intercettare i fabbisogni di salute prima che diventino problematici è essenziale. Infatti, aspetti come il fumo, l’alcol e la sedentarietà, se affrontati tempestivamente, possono migliorare notevolmente la salute. Le politiche attuate dal Ministero della Salute includono il Piano nazionale per la salute mentale, che sottolinea l’importanza dell’attività fisica, specialmente per i giovani e le persone in difficoltà.

Lo sport, come evidenziato dai responsabili del Ministero, è cruciale per la salute mentale. Praticare attività fisica riduce il rischio di malattie croniche e favorisce il benessere psicologico, aumentando l’autostima e migliorando la qualità del sonno.

Il progetto è emerso nel periodo post-Covid per contrastare la depressione e la solitudine. Lo sport viene visto come un diritto fondamentale, in grado di promuovere una buona salute mentale e relazioni positive tra le persone.