15.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Salute

Benessere e salute mentale in scena a Bari con Satira Teatrale

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Lunedì 10 novembre, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà “Casa dolce casa – La domotica delle relazioni”, uno spettacolo che conclude una rassegna culturale dedicata alla salute mentale. L’evento, prodotto dal laboratorio teatrale della compagnia Margine Comunicante e da transverberA, si inserisce nel contesto di [spatia], un’iniziativa che ha promosso dialogo e riflessione sul benessere mentale attraverso vari eventi tra Bari, Taranto e Massafra.

L’appuntamento inizia alle 18 con i saluti istituzionali e prosegue alle 19 con lo spettacolo. La rassegna, organizzata dalla Cooperativa Sociale Spazi Nuovi e co-progettata da Odd Episodes e dal gruppo transverberA, utilizza il linguaggio teatrale per aprire uno spazio di discussione su cultura, arte e salute mentale. La produzione teatrale focalizza sull’idea di comunità e sul concetto di accoglienza, esplorando il tema del sentirsi a casa e della relazione con l’altro.

Lo spettacolo trae ispirazione dal progetto “E se fossi costretto a rimanere?”, promosso dal Dipartimento di salute mentale della ASL di Caserta e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bonaventura. Durante la performance, un gruppo di artisti costruisce e de-costruisce la scena, con personaggi che esplorano la paranoia come una malattia “domestica”.

La sinossi racconta di sopravvissuti a una catastrofe che, privi di memoria, sognano un mondo migliore. Ma minacce invisibili interrompono la loro ricerca di serenità, mettendo a dura prova i loro legami. L’opera invita a riflettere su come una percezione alterata dell’altro può trasformare relazioni potenzialmente accoglienti in situazioni di conflitto.

L’ingresso è gratuito.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Jacopo Rivani dirige Fantasy Melody al Teatro Lirico di Cagliari
Articolo successivo
Volley S3 e Salute: Roma celebra Sport e Solidarietà
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.