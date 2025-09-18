Benessere e salute: l’importanza dei servizi per anziani in Australia

La recente sessione informativa presso l’Ethnic Community Service ha ottenuto un grande successo, con la partecipazione di ospiti di rilievo.

Durante questo evento, il gruppo di anziani italiani di Maroubra ha mostrato entusiasmo e interesse nelle attività sociali proposte. Tra gli ospiti, Vanessa Gauci, amministratrice delegata di Autism Community Network, ha condiviso importanti informazioni e risorse utili per i partecipanti.

Il coinvolgimento degli anziani è stato evidente, dimostrando un vivo interesse per le tematiche trattate. Questo tipo di iniziative gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare il legame con la comunità, promuovendo il benessere sociale e la condivisione di esperienze.

Le attività sono state progettate per favorire l’inclusione e il supporto reciproco, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita degli anziani. La presenza di esperti ha offerto un’opportunità preziosa per apprendere e discutere questioni di rilevanza per la comunità.

In conclusione, questi eventi rappresentano un’importante occasione di socializzazione e crescita personale per gli anziani, valorizzando il patrimonio culturale e le esperienze di vita unica che ogni partecipante porta con sé.