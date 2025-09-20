Benessere e Comunità: L’importanza dell’Imprenditoria a Berra

A Berra si svolgerà un evento per discutere di imprenditoria, sport e salute, tre settori che possono unirsi per promuovere la crescita e la coesione sociale. L’incontro, intitolato “Alla ricerca del proprio benessere nell’accrescimento del benessere della collettività”, si terrà mercoledì 24 settembre alle 18 presso La Mandragola, in via Garibaldi 30.

L’incontro è organizzato da diverse associazioni tra cui CapaCologna Sca, Associazione Soprusi Stop, Associazione Donne Circolo delle Idee, Ferrara Triathlon Club e Gruppo Intercomunale Donna Oggi. Gli organizzatori sottolineano che lo sviluppo di una comunità non si verifica solo tramite indicatori economici, ma anche attraverso la capacità di lavorare insieme per il benessere comune. È importante che l’imprenditoria combini l’interesse personale con quello collettivo per raggiungere una vera soddisfazione.

Un esempio significativo è CapaCologna, che è nata da un gruppo di agricoltori dell’ex Comune di Berra, oggi Riva del Po. Grazie a un’intuizione condivisa e a una collaborazione leale, questa cooperativa ha saputo mettere al centro il risultato sociale, diventando un modello di imprenditoria capace di generare benefici per l’intera comunità. La cooperativa ha dimostrato che la disciplina e la collaborazione possono portare a risultati positivi anche in termini di occupazione e qualità della vita.

Inoltre, l’attività sportiva è considerata un mezzo efficace per promuovere benessere individuale e relazioni positive. Gli organizzatori evidenziano che praticare sport non solo migliora la salute, ma aiuta anche a combattere l’isolamento sociale. L’evento rappresenta una prima tappa per affrontare il rischio di isolamento delle piccole comunità e per promuovere uno sviluppo che vada oltre il semplice profitto economico.