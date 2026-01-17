Benessere dei cavalli in Italia

Il campus di Agripolis ospiterà venerdì 16 gennaio la “Giornata della Salute e della Protezione Animale”, un evento dedicato al benessere dei cavalli sportivi. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute dell’Università di Padova, affronterà temi cruciali come l’etogramma del cavallo, la fisiologia, la relazione con l’essere umano, le metodologie per la valutazione del dolore e il trattamento clinico e chirurgico.

La giornata inizierà alle 14.30 con i saluti di Alessandro Zotti, direttore del Dipartimento di Medicina animale, Gino Gerosa, assessore regionale alla Sanità, Vincenzo Danieletto, sindaco di Legnaro, e Gianluca Rosati, del Nucleo veterinario di supporto areale nord dell’Esercito Italiano. La prima relazione, dal titolo “Oltre la performance: capire il comportamento per migliorare il benessere del cavallo sportivo”, sarà tenuta da Emanuela Dalla Costa dell’Università di Milano.

Seguirà una tavola rotonda con Giulia Forni (Unipd), Sarah Marchiori (Federazione Italiana Sport Equestri) e Giorgia Cabianca (AULSS 2 Marca Trevigiana), moderata dalla giornalista Maura Bertanzon. L’appuntamento si concluderà alle 16.30 con la tradizionale benedizione degli animali da parte del parroco di Legnaro presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico del Campus.

L’evento anticipa la celebrazione di Sant’Antonio Abate del 17 gennaio, giornata tradizionalmente dedicata alla protezione degli animali, arricchita in questa occasione dalla scienza della medicina veterinaria come strumento fondamentale per cura, salute e benessere degli equini.