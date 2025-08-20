Benessere degli animali da compagnia in Italia: responsabilità e cura

Il legame tra uomini e animali da compagnia si fonda su affetto, fedeltà e cura reciproca, ma richiede anche responsabilità. L’Assessorato della Sanità e delle Politiche sociali ha avviato un’iniziativa concreta per promuovere il benessere degli animali e la consapevolezza dei proprietari, avviando una revisione della legge regionale dedicata alla loro tutela.

Per migliorare la gestione delle situazioni di randagismo, il Celva ha stipulato una convenzione con il Canile-Gattile regionale, garantendo una cattura e un trasporto organizzati per i cani vaganti. Sono state stabilite tariffe chiare che coprono i costi di recupero, trasporto e mantenimento, eliminando le incertezze e garantendo che gli animali vengano trattati con rispetto.

La responsabilità economica ricade sui proprietari, che dovranno coprire le spese al momento della restituzione degli animali recuperati, incluse quelle veterinarie. Questa decisione sottolinea l’impegno che deve accompagnare l’adozione di un cane o un gatto, evidenziando che la loro cura è un dovere fondamentale.

In aggiunta, è stata avviata una campagna di microchippatura gratuita per i gatti, sostenuta dall’Azienda USL e dagli ambulatori veterinari. Questa misura mira non solo a prevenire il randagismo, ma anche a promuovere una cultura di responsabilità collettiva, sottolineando il benessere degli animali come un valore condiviso.

L’assessore Carlo Marzi e l’USL non si limitano a gestire l’ordinario, ma aspirano a un rapporto più maturo tra cittadini e animali. Questa iniziativa, infatti, tocca non solo la salute degli animali, ma anche la coesione sociale e il grado di civiltà di una comunità. Riconoscere il valore degli animali è un segno di una società che sa prendersi cura dei più deboli.