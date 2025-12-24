Benessere animali in Calabria

La Regione Calabria ha avviato un percorso sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo, individuando alcune linee di intervento come oasi canine, presìdi veterinari di distretto, canili sanitari e un rafforzamento delle sterilizzazioni.

I temi sono stati discussi in un incontro promosso dall’assessore regionale Pasqualina Straface con i rappresentanti delle Aziende sanitarie provinciali per un confronto sulle azioni da adottare nei territori, con l’obiettivo di rendere più efficace e applicabile la normativa regionale, tenendo conto delle criticità locali.

L’assessore ha spiegato che serve un approccio concreto e condiviso, capace di coniugare tutela degli animali, legalità e responsabilità collettiva, e che al centro del lavoro ci saranno anche le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono e le iniziative di educazione zoofila rivolte alle scuole.

Dopo questo primo momento di dialogo, la Regione ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico istituzionale che coinvolgerà enti, servizi sanitari e Terzo settore, con l’obiettivo di programmare interventi coordinati e favorire la diffusione di buone pratiche, nel rispetto delle norme vigenti.

Il confronto riguarderà anche l’attuazione della legge regionale, con una rilettura del testo e l’avvio di un percorso partecipato, basato sull’ascolto e sulla collaborazione, che sono alla base della costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla sensibilità verso gli animali.