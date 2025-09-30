Benessere animale negli USA: ansia e legame con i padroni

Quando si parla di cura degli animali domestici, molti proprietari si preoccupano soprattutto del benessere fisico e della salute economica. Tuttavia, un recente sondaggio ha rivelato che un numero crescente di persone è attento anche al benessere emotivo dei loro animali, in particolare all’ansia da separazione.

L’indagine ha coinvolto 600 proprietari di animali negli Stati Uniti ed è in linea con studi recenti che mostrano come la percezione degli animali domestici sia cambiata nel tempo. Questi risultati suggeriscono che la salute mentale degli animali domestici sta diventando una priorità per molti, specialmente dopo la pandemia di COVID-19. Durante i lockdown, molti animali domestici hanno sviluppato ansie legate alla separazione, a causa del cambiamento nelle routine quotidiane dei loro proprietari.

Inoltre, chi aveva solo un animale domestico ha spesso ridotto le possibilità di socializzazione con altri animali. Il ritorno alla normalità ha accentuato queste problematiche, con numerosi animali che hanno avuto difficoltà a rimanere soli dopo lunghi periodi di compagnia costante. Un sondaggio ha mostrato un aumento dell’ansia nei cani e nei gatti post-pandemia, con crescenti timori legati a estranei e altri animali.

Queste preoccupazioni per la salute mentale degli animali domestici possono riflettere l’aumento dello stress emotivo tra le persone. Anche se i problemi comportamentali degli animali sono significativi, essi possono rivelare il crescente attaccamento tra umani e animali, con una maggiore attenzione alle loro esigenze emotive.

Infine, la volontà di molti proprietari di cercare assistenza specializzata per i propri animali indica un riconoscimento crescente dell’importanza del loro benessere e dell’impatto che ha sulla salute mentale umana.