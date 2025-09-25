Benessere animale in Italia: salute e innovazione sociale

In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, Federchimica AISA si unisce a cittadini, istituzioni e professionisti per celebrare il ruolo degli animali nella nostra vita e sottolineare l’importanza di una salute animale integrata e accessibile. Questa giornata rappresenta un’opportunità per riflettere sul valore degli animali da compagnia e da reddito nelle nostre case e comunità.

In Italia, ci sono oltre 65 milioni di animali da compagnia e il mercato del cibo per animali ha superato i 3,1 miliardi di euro. Per l’88% degli italiani, la presenza di un animale domestico contribuisce alla salute psicofisica delle persone anziane, mentre oltre l’80% ritiene che la compagnia di un animale migliori il benessere di tutta la famiglia.

Il settore degli animali da reddito è altrettanto importante: il 97% degli italiani consuma prodotti di origine animale almeno due volte a settimana e il 91% ritiene che il benessere animale influisca positivamente sulla salute collettiva. Investire nella prevenzione e nel benessere animale è un valore condiviso. Le aziende del settore dedicano ogni anno il 10% del loro fatturato a ricerca e sviluppo, creando farmaci, vaccini e soluzioni digitali sempre più efficaci.

Recenti novità normative hanno migliorato l’accessibilità alle cure veterinarie. Una misura consente la vendita di frazioni di medicinali veterinari, riducendo i costi e gli sprechi. Un’altra prevede la donazione di farmaci non utilizzati a enti del Terzo settore, promuovendo solidarietà sociale.

Questi sviluppi si inseriscono nel più ampio approccio One Health, che sottolinea l’importanza della salute animale, umana e ambientale. Questa visione sta guadagnando riconoscimento istituzionale in risposta a sfide sanitarie come la Peste Suina Africana e l’influenza aviaria.

Federchimica AISA rappresenta 24 aziende impegnate nella promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti per la salute animale, collaborando con istituzioni e associazioni per la formazione e la ricerca. Il settore rappresenta un pilastro fondamentale per la salute pubblica e il benessere animale.