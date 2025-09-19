Benessere animale in Italia: novità dalla legislazione europea

Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, presieduto dal vicepresidente Antonio Tajani, per discutere vari provvedimenti, tra cui la riforma della legislazione farmaceutica e norme sul benessere animale.

È stata approvata una legge delega per riformare la legislazione farmaceutica, proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci. L’obiettivo è garantire un accesso più equo ai farmaci, migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria e valorizzare il ruolo delle farmacie. Il provvedimento mira a incentivare la produzione nazionale di principi attivi, assicurare la continuità di approvvigionamento per malattie croniche e digitalizzare i processi, facilitando i medici. Si prevede una maggiore integrazione delle farmacie nella rete assistenziale, con servizi di telemedicina e una distribuzione più equa sul territorio.

Su proposta del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, è stato approvato un decreto legislativo che recepisce una direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questo decreto aggiorna le norme riguardanti l’alloggiamento e la cura degli animali, migliorando le condizioni di benessere animale e allineando la legislazione alle evidenze scientifiche più recenti.

La riunione ha anche approvato un disegno di legge per ratificare una risoluzione dell’Organizzazione Marittima Internazionale, che include modifiche significative alla struttura del Consiglio dell’Organizzazione stessa.

Infine, il Consiglio ha esaminato diverse leggi regionali, decidendo di non impugnarle, e ha deliberato sulla cittadinanza italiana per meriti speciali a una giornalista statunitense. Sono state effettuate anche nomine diplomatiche significative.