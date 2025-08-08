Benessere animale in Italia: dati e sfide da affrontare

In Italia, il benessere degli animali è un tema cruciale, ma sembra trascurato nelle politiche pubbliche. Il XIV rapporto nazionale “Animali in Città”, presentato da Legambiente durante la 37° edizione di Festambiente a Rispescia, mette in luce questa situazione.

Dall’analisi delle risposte di 734 comuni, è emerso che solo il 39,5% di essi gestisce in modo adeguato gli animali da affezione. Si notano notevoli disparità tra i comuni costieri e quelli interni: per esempio, il 36,2% dei comuni costieri dispone di aree verena per cani, contro il 10,4% di quelli interni. Anche i servizi di pensione per animali sono presenti nel 57,3% dei comuni costieri, rispetto al 21,9% di quelli interni. Le normative riguardanti la gestione del fine vita degli animali, come cremazione e tumulazione, solo il 28% dei comuni costieri le adotta, mentre appena il 10% dei comuni interni.

Inoltre, solo il 21,9% dei comuni costieri e l’8,3% di quelli interni hanno regolamenti per limitare uso di botti e fuochi d’artificio. Sono presenti solo due ospedali veterinari pubblici in tutta Italia, uno a Perugia e l’altro a Napoli. Nel 2024, il 74,9% delle spese per il pet-care sarà sostenuto dai comuni, mentre le ASL contribuiranno solo per il 25,1%.

Legambiente ha riconosciuto alcuni esempi eccellenti, come Napoli per la sinergia tra servizi veterinari e socioassistenza, e San Giovanni in Persiceto per i servizi integrati. Attraverso questo rapporto, si chiede un maggiore impegno nella collaborazione tra pubblico e privato per migliorare la vita degli animali e delle loro famiglie.