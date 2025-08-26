Benessere animale a Germignaga: alleanza per la tutela

Il Comune di Germignaga ha avviato una collaborazione con l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) per promuovere il benessere degli animali e la salvaguardia dell’ambiente. Questa convenzione mira anche a migliorare il decoro urbano.

L’accordo prevede una serie di iniziative e progetti dedicati alla protezione degli animali e alla sensibilizzazione della comunità. Le attività includeranno campagne informative, attività educative nelle scuole e programmi di sterilizzazione per il controllo delle popolazioni feline e canine.

In questo modo, si intende non solo tutelare gli animali ma anche educare la cittadinanza al rispetto e alla protezione dell’ambiente. La collaborazione rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più consapevole e attenta alle esigenze degli animali e della natura. La partenership tra il Comune e l’Oipa si prefigge di rendere Germignaga un modello di riferimento per altre realtà locali nella promozione della sostenibilità e del benessere animale.