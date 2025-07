Benessere al mare: eventi di cultura e salute a Rimini

La salute e il benessere sono diventati elementi sempre più centrali nella vita quotidiana, e anche l’ambiente balneare si presta a questa nuova filosofia. Al Bagno Tiki 26 di Rimini, dal 31 luglio al 29 agosto, si svolgerà la seconda edizione della rassegna “La cultura nello sport”, che promuove un approccio innovativo all’esperienza della spiaggia.

L’iniziativa comprende quattro talk gratuiti, volti a esplorare tematiche relative alla prevenzione, al movimento e al benessere. Gli eventi vedranno la partecipazione di medici, docenti universitari, sportivi e imprenditori. L’ideatrice del progetto, insieme al fotografo Giorgio Salvatori e alla personal trainer Elen Souza, punta a stimolare un cambiamento di prospettiva sul concetto di salute, sfidando l’idea che condizioni climatiche avverse possano ostacolare l’attività fisica.

Il primo incontro, previsto per giovedì 31 luglio, avrà ospiti come il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il prof. Luigi Angelini dell’Università di Bologna, i quali discuteranno delle infrastrutture cittadine e del loro impatto sulla promozione dello sport all’aperto. L’8 agosto, il medico Andrea Galvani parlerà di Precision Training. Il 22 agosto, il sociologo Antonio Maturo esplorerà il legame tra attività fisica e felicità, mentre il gran finale del 29 agosto tratterà di antiaging e sport, con il nutrizionista Marco Neri e il pugile Matteo Signani.

Gli eventi si svolgeranno in un’atmosfera conviviale sotto l’ombrellone, con la promessa di un drink finale. Patrocinato dal Comune di Rimini e sostenuto da vari sponsor, il progetto intende trasformare la spiaggia in un luogo di cultura e socialità, stimolando la curiosità e l’interesse per uno stile di vita sano.