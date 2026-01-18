14.8 C
Benedizione del sale in Val di Non

A Priò, sull’Altopiano di Predaia in Val di Non, si è svolta la benedizione del sale, un rito che affonda le sue origini nel passato e attraversa tre secoli. Questa tradizione è stata riportata in auge dalla Famiglia Cooperativa Primanaunia, che da diciassette anni la fissa nel suo calendario di eventi.

La benedizione del sale è stata officiata da don Riccardo Pedrotti, parroco della comunità, e ha visto la partecipazione di molti fedeli provenienti da diverse località. L’evento ha anche avuto un carattere solidale, poiché le offerte raccolte per l’acquisto del sale benedetto saranno devolute all’Associazione Amici del Madagascar.

Dopo la benedizione, i partecipanti si sono diretti all’esterno dove si trovavano asini e capre dell’allevamento di Johann Webber, per onorare Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, degli allevatori e dei contadini. L’iniziativa è stata promossa dalla Famiglia Cooperativa Primanaunia e ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui la sindaca del Comune di Predaia, Giuliana Cova, e il presidente della Comunità di Valle, Martin Slaifer Ziller.

L’evento ha anche avuto il sostegno dell’assessore provinciale alla cooperazione, Mario Tonina, che ha sottolineato l’importanza della tradizione e della solidarietà. La benedizione del sale è una tradizione che affonda le sue origini in una tradizione di oltre un secolo fa, legata alla vita quotidiana delle comunità locali. La Famiglia Cooperativa Primanaunia ha scelto di valorizzare questo rito, portandolo ogni anno in una sede diversa, come segno di continuità e partecipazione.

