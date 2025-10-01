20.2 C
Animali

Benedizione degli animali ad Avellino per San Francesco

Benedizione degli animali ad Avellino per San Francesco

In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, la Chiesa di San Ciro ad Avellino organizza una benedizione speciale per gli animali domestici. L’evento si svolgerà sabato 4 ottobre, subito dopo la Santa Messa delle 18.

Questa iniziativa, curata da Padre Luciano e Don Antonio, è aperta a tutti coloro che hanno un animale domestico. I partecipanti possono portare i loro amici a quattro zampe in chiesa per ricevere una benedizione, dedicando un momento di preghiera, amore e gratitudine alle creature che rendono la nostra vita quotidiana migliore. Si tratta di un’opportunità per celebrare il legame tra esseri umani e animali, augurando loro salute e felicità.

