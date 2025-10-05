Benedizione degli animali ad Avellino nel segno di San Francesco

In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, la comunità di Avellino ha partecipato, come ogni anno, alla benedizione degli animali domestici. Dopo la funzione liturgica delle 18 presso la chiesa di San Ciro, padre Luciano ha lanciato un appello al rispetto per gli animali, sottolineando che vanno accolti solo se si può garantire loro cura e affetto per sempre.

Numerosi fedeli e proprietari di animali hanno riempito l’area esterna della parrocchia, in un evento che è diventato una tradizione radicata nel calendario avellinese. La cerimonia, ispirata all’esempio di San Francesco, ha riunito persone di diverse età, unite nella celebrazione e nella tutela del benessere degli animali che condividono le loro vite.

Padre Luciano ha evidenziato che la benedizione degli animali non deve essere vista solo come un rito, ma deve fungere da richiamo etico alla responsabilità di ogni proprietario. Ha sottolineato l’importanza di trattare gli esseri viventi con cura e dignità, evidenziando il ruolo fondamentale che gli animali ricoprono nelle famiglie.

Questo appuntamento annuale va oltre la celebrazione religiosa: rappresenta un invito pubblico al rispetto degli animali come membri della comunità. Occuparsi di loro significa anche promuovere empatia e responsabilità, favorendo una convivenza armoniosa tra esseri umani, animali domestici e ambiente. L’iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione riguardo all’etica del trattamento degli animali e l’importanza della loro protezione.