Animali

Benedizione degli animali a Parma

Il 20 gennaio si terrà la benedizione degli animali, un’antica tradizione del mondo contadino legata alla ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La cerimonia si svolgerà alle 11.30 davanti alle Scuderie del Dipartimento e sarà tenuta dal Cappellano dell’Università don Sincero Mantelli.

Alla celebrazione parteciperanno il Prorettore Vicario Fabrizio Storti, il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Andrea Summer e il Direttore sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico Cecilia Quintavalla. Al termine della cerimonia si terrà la benedizione degli animali che sono ospitati all’interno delle stalle del Dipartimento e dell’Ospedale.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza che voglia portare con sé i propri animali domestici.

