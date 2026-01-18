Benedizione degli animali a La Valletta Brianza

La comunità pastorale di La Valletta Brianza ha rinnovato la tradizione in occasione della festività di sant’Antonio, invitando i fedeli a portare i loro animali per una benedizione. Radunati sul sagrato della chiesa di Santa Maria Hoè, molti hanno atteso con gabbiette e trasportini la fine della Messa per poter prendere parte al rito.

Don Raffaele, terminata la funzione, si è portato sul piazzale e ha invitato tutti a recitare una preghiera e a unirsi in un pensiero comunitario. Ha poi asperso con l’acqua benedetta padroni e animali, dai cani ai conigli, pesci e insetti. Il pomeriggio si è concluso con la degustazione dei tradizionali ravioli dolci.