14.6 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Animali

Benedizione degli animali a La Valletta Brianza

Da stranotizie
Benedizione degli animali a La Valletta Brianza

La comunità pastorale di La Valletta Brianza ha rinnovato la tradizione in occasione della festività di sant’Antonio, invitando i fedeli a portare i loro animali per una benedizione. Radunati sul sagrato della chiesa di Santa Maria Hoè, molti hanno atteso con gabbiette e trasportini la fine della Messa per poter prendere parte al rito.

Don Raffaele, terminata la funzione, si è portato sul piazzale e ha invitato tutti a recitare una preghiera e a unirsi in un pensiero comunitario. Ha poi asperso con l’acqua benedetta padroni e animali, dai cani ai conigli, pesci e insetti. Il pomeriggio si è concluso con la degustazione dei tradizionali ravioli dolci.

Articolo precedente
Viaggi low cost
Articolo successivo
Concerto inaugurale Conservatorio Campobasso
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.