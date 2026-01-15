Benedizione degli animali a Impruneta

Di
stranotizie
-
0
Benedizione degli animali a Impruneta

Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 11.00, piazza Buondelmonti a Impruneta ospiterà il 44esimo anniversario della benedizione degli animali, che si tiene nel giorno delle celebrazioni di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La manifestazione è organizzata dal gruppo “Gli amici di Dino Bonaiuti”.

Il programma prevede il ritrovo dei cavalieri a partire dalle ore 11.00, seguito dalla benedizione di tutti gli animali presenti, che sarà celebrata da Mons. Luigi Oropallo.

A partire dalle ore 12.30, i partecipanti sono invitati a uno spuntino presso il ristorante Circolo Ricreativo Culturale Piattello Green A.P.S. in via Vittorio Veneto 39, 50023 Impruneta FI. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Impruneta.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui