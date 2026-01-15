Benedizione degli animali a Impruneta

Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 11.00, piazza Buondelmonti a Impruneta ospiterà il 44esimo anniversario della benedizione degli animali, che si tiene nel giorno delle celebrazioni di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La manifestazione è organizzata dal gruppo “Gli amici di Dino Bonaiuti”.
Il programma prevede il ritrovo dei cavalieri a partire dalle ore 11.00, seguito dalla benedizione di tutti gli animali presenti, che sarà celebrata da Mons. Luigi Oropallo.
A partire dalle ore 12.30, i partecipanti sono invitati a uno spuntino presso il ristorante Circolo Ricreativo Culturale Piattello Green A.P.S. in via Vittorio Veneto 39, 50023 Impruneta FI. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Impruneta.
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.
🐾 Vai a Robinson Pet Shop