26.8 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Animali

Benedizione degli Animali a Folloni per la Natura e l’Amore

Da StraNotizie
Domenica 28 settembre 2025, il Convento di San Francesco a Folloni ospiterà la Benedizione degli Animali, un momento significativo nel programma di Francesco d’Incanto 2025. Questo evento celebra il legame tra uomo, natura e animali, seguendo la visione umana e universale di San Francesco d’Assisi.

Durante la cerimonia, ciascun animale sarà benedetto, simboleggiando il rispetto e la condivisione, come espresso nel messaggio del Santo: “Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature…”. Ogni creatura, come ogni individuo, è parte di un grande canto di vita.

La Benedizione degli Animali è una delle manifestazioni del consolidato evento Francesco d’Incanto, promosso da Omas Eventi, che ogni anno attira famiglie, fedeli e amanti della natura nell’irpino, contribuendo al calendario culturale e spirituale della regione.

