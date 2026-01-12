Benedizione animali domestici a Quarrata

A Quarrata, nella frazione di Buriano, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici. La cerimonia si è tenuta davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove don Marino Marini ha benedetto quattordici cavalli, una decina di cani, caprette, oche e conigli.

La benedizione si è svolta al termine della messa e fa parte di un rito propiziatorio secolare, nato in epoca medievale, quando il bestiame rappresentava l’unica fonte di cibo e veniva impiegato per il lavoro nei campi e per il trasporto. Oggi, questo rito è rivolto soprattutto agli animali d’affezione.

Don Marino Marini ha pronunciato una preghiera, chiedendo a Dio di benedire queste creature e di proteggere e custodire sempre gli animali e i loro proprietari. I cavalli presenti hanno risposto con qualche nitrito, mentre i cani e gli umani erano presenti in gran numero. La cerimonia si è conclusa con il Padre Nostro e ha incluso anche la benedizione di pane e panini, secondo la tradizione. Erano presenti anche il sindaco di Quarrata e l’assessore Mariavittoria Michelacci. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo dei Cavalieri del Montalbano, un’associazione del territorio che raccoglie appassionati di escursioni a cavallo.