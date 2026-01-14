14.5 C
Benedizione animali alla Spezia

Benedizione animali alla Spezia

Domenica 18 gennaio, alle ore 11.30, piazza Europa alla Spezia si riempie di vita e affetto per la tradizionale Benedizione degli Animali, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La cerimonia, organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con l’Associazione di Volontariato L’IMPRONTA Volontari Indipendenti Canile ODV, vede la partecipazione del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi.

La Benedizione degli Animali è anche l’occasione per consegnare gli Attestati di Fedeltà ai cittadini che hanno scelto di adottare un cane o un gatto dal canile municipale, regalando loro una nuova vita fatta di amore e cura. L’evento richiama ogni anno famiglie, bambini e amici a quattro zampe, creando un’atmosfera unica di condivisione e armonia. Cani, gatti, cavalli, uccellini e persino animali da cortile partecipano alla celebrazione del legame profondo che ci unisce a loro, compagni fedeli e parte integrante delle nostre vite.

La benedizione non è solo un rito, ma un messaggio di rispetto e responsabilità verso gli animali e il nostro ecosistema. un invito a riflettere sul valore della loro presenza, sull’affetto incondizionato che ci donano e sull’impegno che ciascuno di noi può assumere per il loro benessere. La cittadinanza è invitata a partecipare con i propri animali domestici o da cortile.

