Animali

Benedizione animali a Vedano Olona

Da stranotizie
Benedizione animali a Vedano Olona

Vedano Olona celebra la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono del mondo rurale e degli amici a quattro zampe, con un momento di festa e la tradizionale benedizione degli animali. L’appuntamento è fissato a partire dalle 16 sul sagrato della chiesetta di San Pancrazio.

L’iniziativa, promossa dal comitato civico “Zampe nel cuore”, dalla parrocchia di San Maurizio e dalla Pro loco di Vedano Olona con il patrocinio del Comune, è aperta a tutti.

Dopo la benedizione degli animali ci sarà la premiazione del concorso fotografico che ha coinvolto i vedanesi nei giorni precedenti, invitandoli a condividere gli scatti più belli dei propri animali. Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta dalla Pro loco, pensata in particolare per i più piccoli. Ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno con il loro animale verrà offerto anche un gadget ricordo.

