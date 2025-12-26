Benedizione animali a Larino

A Larino, nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali. Numerosi cavalli, pony, cani di varie taglie, meticci e di razza, e anche un’asina hanno partecipato al rito dei tre giri intorno alla chiesa.

Secondo don Lino Ientiletti, parroco di San Pardo a Larino, “un’occasione di aggregazione e di amore per gli amici a quattro zampe grandi e piccoli, che sono tutte creature di Dio”. La benedizione è anche un rito collettivo per cementare le tradizioni legate al Natale, in particolare al giorno di Santo Stefano.

All’evento hanno partecipato anche molti bambini, che probabilmente animeranno la rappresentazione del presepe vivente e il giro tra le luminarie larinesi, in piazza Roma, piazza Duomo e nei vicoli e piazzette della città. Larino sta vivendo giorni di eventi e tradizioni che si intrecciano in un tourbillon di luci e devozione.