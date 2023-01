Benedetto XVI, Orban e la moglie a San Pietro per omaggio a Ratzinger

Secondo giorno di esposizione della salma di Benedetto XVI. Quasi centomila persone tra ieri e oggi hanno reso omaggio alle spoglie del Papa emerito Joseph Ratzinger, i cui funerali saranno celebrati giovedì mattina alle 9.30. Nella Basilica Vaticana, stamani è arrivato anche il premier ungherese Viktor Orban accompagnato dalla moglie Anikò Lévai, con indosso un velo nero. Orban, che si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie del papa emerito per qualche minuto, guiderà la delegazione non ufficiale del suo paese ai funerali.

L’omaggio dei fedeli continuerà fino alle 19 di stasera e anche nella giornata di domani, dalle 7 alle 19. I funerali saranno solenni ma sobri. Due le delegazioni ufficiali che saranno presenti: italiana e tedesca. Ma cominciano ad essere rese note, intanto, alcune presenze di altri Capi di Stato ai funerali: per la Polonia il presidente Andrzej Duda, per la Spagna la Regina Sofia, per il Belgio il Re Filippo e la Regina Mathilde, per il Portogallo il presidente Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, per l’Ungheria il presidente Katalin Novak.

Parte di Piazza San Pietro è stata messa a disposizione delle emittenti radiotelevisive che riprenderanno le esequie presiedute da papa Francesco. Nella giornata dei funerali, a quanto si è appreso, i dipendenti del Vaticano potranno prendere parte alle esequie in piazza San Pietro previa richiesta ai superiori.