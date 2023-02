Benedetta Vari piange: “Soffrivo di bulimia, ho paura di ricaderci”

Benedetta Vari è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi da poche settimane (su richiesta di Raimondo Todaro), ma ha già svelato molto di sé. Ha raccontato di aver smesso di ballare per tre anni per star dietro a sua madre malata, di aver un figlioccio (il figlio del suo fidanzato) e di aver sofferto in passato di bulimia.

Lo ha fatto in lacrime durante uno sfogo con il proprio maestro e Francesca Tocca.

“Piango, ma è una cosa che viene da me. Non mi sento neanche un minimo reattiva, sono venuta qua perché pensavo che non ero più come prima anche a livello mentale. E invece sono sempre la solita cr3tina. Pensavo che il parere della gente non mi importasse più, invece nel mio cervello c’è una persona che mi guarda e non le piace quello che sto facendo. Quando ho smesso di ballare mi sono accorta che quando ballavo facevo un sacco di cose sbagliate che mi portavano a fare cose brutte a me stessa. Ho paura di rientrare in quel loop in cui non mi sento bene, non mi sento adatta, non mi sento tranquilla e di ricascare in quel meccanismo di farmi male”.