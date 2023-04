Benedetta Vari, parla il fidanzato dopo aver visto il bacio con Mattia Zenzola

Benedetta Vari è fra le protagoniste della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima alunna ad essere diventata professionista nel corso della stessa edizione nonché la prima professionista a vivere in casetta insieme a tutti gli altri. Insomma, ha fatto la storia.

La ballerina di latino vive però in funzione di Mattia Zenzola e dei suoi passi a due, qualora lui dovesse venire eliminato dai professori l’esperienza nella scuola terminerebbe anche per la Vari.

Benedetta Vari e Mattia Zenzola: il bacio sulle labbra non era previsto, ma c’è una spiegazione https://t.co/cyLqtaCvLp #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 16, 2023

Le loro coreografie sono sempre molto sensuali e i due si sono spesso scambiati dei baci (sulle guance) in gesto d’affetto e un paio (sulla bocca) per questioni coreografiche. Quello che si sono dati nel corso della quinta puntata ha però mandato in confusione i fan. Il bacio fra i due è infatti avvenuto dopo la coreografia ma è stato sulle labbra. A questo ci sarebbe però una spiegazione e non c’entrerebbe niente il lato romantico. A spiegarlo è stato un user di Twitter pubblicando anche dei video a supporto.

“Matti voleva dare un bacio sulla guancia a Benedetta” – ha scritto – “Gesto che fa sempre e senza mai alcun tipo di malizia, ma lei si è spostata e per sbaglio si sono dati un bacio sulle labbra. Era palese a tutti, perché creare gossip sminuendoli invece di apprezzare la loro arte?”.

Benedetta Vari, il fidanzato Simone dice la sua sul bacio con Mattia Zenzola

A rompere il silenzio via TikTok è stato oggi Simone, il fidanzato di Benedetta Vari.

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente”. – Ha scritto – “Gente che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata. Puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l esatto contrario!”.

Rivolgendosi poi a Benedetta ha aggiunto: “In quanto a noi Benedetta continua ad essere come sei. Ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo”. Nel dubbio, spero che la Vari venga confermata fra i professionisti anche il prossimo anno perché è bravissima.