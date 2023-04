Benedetta Vari in lacrime: le parole per Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere

Come riportato dalle anticipazioni, Benedetta Vari ha “pianto a dirotto” durante la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Lo ha fatto al termine della puntata quando i professori hanno salvato Angelina Mango dal duello finale per l’eliminazione, lasciando al ballottaggio i ballerini Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere.

Ad avere la peggio è stato lo scugnizzo napoletano, ma poco prima dell’eliminazione Benedetta Vari ha avuto l’opportunità di dire la sua sui due ballerini suoi amici.

“Mattia ha molta paura [di uscire, ndr] e non l’ho mai visto così perché io penso che sia il ballerino più bravo che abbia mai conosciuto nella mia vita” – ha dichiarato – “Sono onoratissima di aver ballato con lui e penso che lui pensi la stessa cosa, anche se non me l’ha mai detto”.