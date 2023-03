Benedetta Vari: il colpo di scena nel corso dell’ultima registrazione

Chi ha seguito su Biccy.it le anticipazioni della registrazione di Amici di Maria De Filippi si è sicuramente accorto che il nome di Benedetta Vari non compare nella lista degli allievi che parteciperanno al serale.

La ballerina di Raimondo Todaro, infatti, è stata eliminata proprio nel corso dell’ultimo pomeridiano. Ma come anticipato nel titolo c’è stato un colpo di scena. E che colpo di scena!

Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, infatti, Benedetta Vari è sì stata eliminata, ma è diventata immediatamente una professionista. Quindi al serale parteciperà a tutti gli effetti, anche se dall’altra parte della barricata. Generalmente i ballerini allievi diventano professionisti nella stagione successiva, la Vari invece lo è diventata nella stessa edizione a cui ha partecipato.

“Benedetta ha ballato un passo a due con Umberto – si legge nelle anticipazioni – la ballerina è stata eliminata però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia rimanendo così in casetta“.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici andata regolarmente in onda, prima della morte di Costanzo, la ballerina aveva così parlato del serale: “La maglia del serale c’è da meritarsela, non è scontata, ma devo andare a mille perché la voglio“.

Benedetta Vari: “Ho sofferto di bulimia”

Nel corso delle settimane passate nella scuola, la ballerina ha confessato di aver sofferto di bulimia.

“Ho avuto problemi alimentari, lo so che non c’entra niente, ma sono cose che ricollego e ho paura. Ero bulimica. A me piace mangiare e pure tanto e un giorno X – che era uguale agli altri – il mio cervello mi ha detto che avevo mangiato troppo. E poi l’ho iniziato a fare perché ogni giorno dicevo ‘però se lo faccio pure sto pranzo va via’, pensavo questo. Non lo faccio più da tre anni. Ma ora inizio a risentirmi inadatta. Sto provando le sensazioni che provavo prima di diventare bulimica, ho paura di ricascarci”.