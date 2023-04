Benedetta Vari “ha pianto a dirotto” durante la diretta di Amici: ecco perché

Benedetta Vari è stata un’alunna dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, ma una settimana prima del serale non ha superato lo sbarramento ed è stata eliminata.

Al contrario degli altri esclusi, però, la ballerina non è tornata a casa sua ma è rimasta a vivere in casetta insieme ai suoi ex compagni di classe perché arruolata nel cast dei professionisti. Lei è stata l’unica a passare da allieva a professionista nel corso della stessa edizione. Questo perché – essendo una latinista – può ballare insieme a Mattia Zenzola i passi a due, cosa che altrimenti il ballerino non avrebbe potuto fare con altre professioniste a causa delle restrizioni dovute al Covid.

Questa terza puntata del Serale si apre con Mattia che balla insieme a Benedetta un cha cha cha! Sarà suo il primo punto dei giudici? #Amici22 pic.twitter.com/ejOjvKpTRu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2023

Benedetta Vari e il pianto a dirotto

Questo articolo contiene spoiler sul quarto serale di Amici, quindi se non volete leggere nessuna anticipazione fuggite subito. Ma torniamo a noi. Come già scritto altrove, a rischiare il posto nella scuola di Maria De Filippi sono Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, i due ballerini di Raimondo Todaro. Ed è proprio a causa di questo ballottaggio che – secondo quanto riportato dalle anticipazioni di SuperGuidaTv – Benedetta Vari sarebbe scoppiata a piangere.

“Tre allievi a rischio eliminazione: Angelina, Alessio e Mattia. Angelina si salva subito. Rimangono a duellare Alessio e Mattia. Durante questo ballottaggio Benedetta a pianto a dirotto perché si è legata ad entrambi”.

Chi uscirà fra Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola? Qualora dovesse uscire quest’ultimo l’esperienza ad Amici terminerebbe anche per Benedetta Vari che è lì solo in funzione del ballerino.

Come sappiamo già i due si conoscono da tempo e hanno già ballato insieme in passato, come testimonia questo video: