Benedetta Vari e Mattia Zenzola si sono baciati e lo hanno fatto nel corso della seconda puntata del serale di Amici. L’occasione è stata la terza sfida della terza manche.

“Aaron canta Vedo Nero contro Mattia che balla un tango con Benedetta e vincono” – si è letto nelle anticipazioni – “Mattia e Benedetta si sono oltretutto baciati, ovviamente per esigenze di coreografia. Finita la prova Maria De Filippi ha detto a Mattia di pulirsi e ha poi commentato dicendo che ormai in studio si baciavano tutti quanti”.

Questa è la seconda coreografia che Mattia Zenzola fa in coppia con Benedetta Vari da quando quest’ultima è stata eliminata dai professori e Maria De Filippi l’ha arruolata come ballerina professionista.

Benedetta Vari – per poter fare i passi a due di latino con Mattia Zenzola – è rimasta a vivere nella casetta di Amici insieme ai suoi ex compagni di classe e la prima corografia che ha realizzato con l’alunno sulle note di Wake Me Up è stata premiata dai giudici.



“Mattia è il sole, la freschezza, la giornata stupenda“, le parole del giudice Michele Bravi alla vista dell’esibizione.

Benedetta Vari: “Ho sofferto di bulimia”

Nel corso delle settimane passate nella scuola, la ballerina ha confessato di aver sofferto di bulimia.

“Ho avuto problemi alimentari, lo so che non c’entra niente, ma sono cose che ricollego e ho paura. Ero bulimica. A me piace mangiare e pure tanto e un giorno X – che era uguale agli altri – il mio cervello mi ha detto che avevo mangiato troppo. E poi l’ho iniziato a fare perché ogni giorno dicevo ‘però se lo faccio pure sto pranzo va via’, pensavo questo. Non lo faccio più da tre anni. Ma ora inizio a risentirmi inadatta. Sto provando le sensazioni che provavo prima di diventare bulimica, ho paura di ricascarci”.