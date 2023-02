Benedetta Vari e Gianmarco Petrelli si punzecchiano

Benedetta Vari è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi su richiesta di Raimondo Todaro, che l’ha voluta dopo aver eliminato – così, de botto – Eleonora Cabras.

Appena entrata in casetta la Vari ha subito mostrato il suo bel caratterino: “Chiudiamo la porta!“, e subito Gianmarco Petrelli non sembrerebbe averla presa in simpatia. “Chiudiamo la porta? Oddio questa già comincia“, la sua risposta.

Successivamente Benedetta Vari ha fatto il giro della casetta e si è presentata ai compagni: “Sono abbastanza confusa ma sono contenta! Sono ordinata e so cucinare, ho visto prima una piadina col wurstel. Se quello è l’andazzo, no!“.

A domanda diretta ‘come vuoi essere chiamata?’, la ballerina ha risposto ‘Benny’ e quando le è stato chiesto il cognome lo ha detto tranquillamente. Cognome che è stato poi ripetuto da Gianmarco Petrelli che l’ha punzecchiata: “Si chiama Vari, perché sono un po’ di più, è plurale“.

Immediata la risposta di lei: “C’avevo un’amica a lavoro che faceva queste battute agghiaccianti. Sarà un vero piacere“. ZAN ZAN! Dopo mille coppie e altrettanti drammi amorosi finalmente una dinamica diversa.

Benedetta Vari, chi è la nuova allieva ballerina di Amici di Maria De Filippi https://t.co/9McKoDJ5Pa #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 1, 2023

Chi è Benedetta Vari?

La ballerina ha provato ad entrare ad Amici nel 2020 sfidando il latinista Valentin, ma poi ha abbandonato il mondo della danza per stare al fianco della madre malata. Fino ad oggi, che è tornata a rimettersi le scarpette proprio per la trasmissione di Maria. “Ti sentivi al 40% mentre ballavi? E quanto tempo ci metterai secondo te per arrivare al 100%? Poco. Benissimo. Benedetta ti puoi mettere la maglia, è tutto vero. Mi hai fatto una promessa, mi hai detto che arriverai al 100% in maniera veloce. Da domani ci dobbiamo fare un mazzo enorme“.