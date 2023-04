Benedetta sparla di Mattia e lui la scopre: “Tamarro, piace solo perché bello”

Nonostante sia ancora nella scuola di Amici solo grazie a Mattia, ieri Benedetta Vari ha sparlato del collega durante un momento di confidenze con Maddalena Svevi.

“Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cog***e, che è peggio. Perché non ci fa bella figura. Lui è cog****e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, perché per stare qui dentro da due anni dovrebbe essere più sveglio. Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in tilt in puntata. Se dicesse ‘Madda non te l’ho mai detto ma ti voglio ancora bene’, quella sarebbe una cosa televisiva che farebbe impazzire le ragazzine. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…

Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui perché è bello. Perché non fa nulla per farsi amare. Nei daytime non fa nulla, gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In una puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui è tonto, nonostante stia qui da molto tempo. Rincog***ito, solo che è tanto bello ed è bravo. Wax è televisivo invece”.