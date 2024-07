Benedetta Rossi vende a Gruppo Mondadori

Benedetta Rossi cede il 51% delle quote a Mondadori: “Non cambierà nulla, ma non ci sentivamo più adeguati”.

La cuoca e food influencer più nota del web, Benedetta Rossi, prende una decisione epocale: cederà il 51% delle quote (inizialmente) della società sua e del marito Marco Gentili. Una notizia shock, diffusa tramite un comunicato stampa dallo stesso Gruppo Mondadori e che ha subito messo tutti i follower di Benedetta Rossi in allarme. Cosa succederà a Fatto in Casa da Benedetta? Continueremo a vedere lei, Marco e il fidato Cloud? L’influencer e il marito hanno risposto a tutto, ammettendo di non essere più all’altezza.

Benedetta Rossi e Marco Gentili

Benedetta Rossi cede a Mondadori: i motivi della scelta

La sera del 22 luglio, subito dopo l’uscita del comunicato di Mondadori, Benedetta Rossi con il marito hanno deciso di spiegare meglio ai follower cosa stia succedendo anche a causa di moltissimi articoli acchiappaclick parziali o che non riportano tutte le informazioni utili per farsi un’idea di quello che sta avvenendo. “Se leggete tutto il comunicato – spiegano Marco e Benedetta – vi renderete conto di come sia frutto di anni di incontri, confronti e trattative per creare una sinergia importante”.

Un punto importante dell’accordo, che la coppia ha tenuto a specificare, è che manterranno assolutamente la loro autonomia: “Avremo massima indipendenza nelle scelte, nelle decisioni, nella gestione – spiegano –. Quindi non cambierà nulla! Sarò sempre io (Benedetta) a decidere quello che voglio fare e come farlo”.

Dopo aver rassicurato i follower tuttavia, Marco Gentile e Benedetta Rossi hanno tenuto particolarmente a spiegare cosa li ha portati a questa decisione e come Mondadori li supporterà. “C’è l’aspetto gestionale della Società per il quale dobbiamo ammettere che, da anni, non ci sentiamo più adeguati – hanno ammesso i due -. Non abbiamo le capacità necessarie per la gestione e anche se non abbiamo mai fatto vedere momenti di sconforto o di difficoltà dobbiamo dire che abbiamo commesso anche tanti errori, anche errori abbastanza gravi con le persone e con alcune scelte”. È proprio qui che entra in campo Mondadori, un partner fondamentale che possa supportarli in questo. “Sarebbe stato un peccato rovinare tutto per non ammettere di non essere più all’altezza per alcuni aspetti”, conclude la coppia.

L’intervento del Gruppo Mondadori sul comunicato stampa

Antonio Porro, Amministratore delegato di Gruppo Mondadori, è intervenuto all’interno del comunicato per commentare questa splendida collaborazione con queste parole: “L’ingresso di Benedetta Rossi e del suo brand nel perimetro del Gruppo Mondadori consentirà di conseguire sinergie su diversi livelli: di audience, di produzione di contenuti e, più in generale, di know-how, anche mediante una serie di iniziative che coinvolgeranno le nostre diverse aree di business. Senza dubbio, con questa acquisizione, diveniamo uno tra i principali player multimediali a livello globale nel settore food & cooking, territorio di orgoglio nazionale”.