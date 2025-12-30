Benedetta Rossi, regina della cucina italiana

Benedetta Rossi è la food blogger più seguita e famosa d’Italia, con oltre 13 milioni di followers tra Facebook e Instagram e decine di libri pubblicati, con oltre due milioni di copie vendute. Le sue ricette semplici, spiegate passo dopo passo, hanno conquistato tutti e la sua community si allarga sempre di più.

Il segreto del suo successo sta nella genuinità del suo rapporto con la cucina e con il pubblico. Benedetta Rossi ha raccontato a Tv Sorrisi e canzoni che le sue ricette a volte nascono in camera da letto, perché mi sveglio di notte e ho l’ispirazione per qualche piatto che poi proverò a fare durante la giornata. In generale, però, le ricette nascono dall’ascolto della sua community che le chiede ricette e consigli anche su come sostituire qualche ingrediente.

Sin dall’esordio sui social network, Benedetta Rossi ha scelto la sua cucina di casa come set per realizzare le tante ricette, che sono diventate delle vere e proprie guide per aspiranti chef e principianti in cucina. Tuttavia, con la crescita della community e delle sponsorizzazioni, le collaborazioni e gli impegni sul web e in tv, Benedetta e suo marito Marco hanno deciso di trasferire il set fuori dalla loro casa. La cucina che si vede nei video delle sue ricette non è la sua cucina di casa, anche se le assomiglia in ogni dettaglio.

Al supermercato, capita spesso che le sue follower cerchino di carpire i suoi segreti in cucina, dando uno sguardo furtivo alla sua lista della spesa. Tuttavia, per Benedetta Rossi, l’incontro al supermercato con le sue follower è un momento di festa, come incontrare care amiche.

Cucinare spesso, divertirsi e non scoraggiarsi se il piatto non esce bene al primo tentativo sono i consigli che Benedetta Rossi dà a chi vuole avvicinarsi al mondo della cucina. Anche lei ha fatto i suoi pasticci prima di diventare la food blogger italiana più seguita sui social. Cucinare rimane per lei un atto d’amore e una cura, una forma di terapia che distrae, rilassa e gratifica. Quando si sente giù di corda, mette le mani in pasta.